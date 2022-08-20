（圖片來源︰達志影像）

兵工廠FC周六作客對升班馬伯恩茅斯，只要擊敗對手，除了可取得聯賽開季3連勝外，因為曼城要周日晚上才出賽，還可以升上榜首。有此推動力，本場首選兵工廠客勝。如果進取一點，甚至可選讓分兵工廠勝。

【足球-英超】[兵工廠FC @ 伯恩茅斯][08/21 (日)00:30] [編號 553]

兵工廠上一個賽季功虧一簣，在最後階段才失掉歐聯參賽資格。球隊痛定思痛，在夏天的轉會窗大肆擴軍，從曼城簽下中場 津琴科 Oleksandr Zinchenko 和前鋒 「耶穌」Gabriel Jesus ，二人跟總教練 阿特塔 Mikel Arteta 在曼城合作多年，加盟兵工廠後馬上發揮出成效。其中「耶穌」在上場聯賽 4:2 擊敗萊切斯特城時進了2球同時交出2助攻，成為球隊第一進攻點。加上 津琴科 和 挪威隊長馬丁·奧德加特 Martin Ødegaard 從後支援，令兵工廠除了2連勝外，也是其中4支2場進6球的球隊之一。

伯恩茅斯經歷兩季後重返英超，揭幕戰在被看低的情況下更擊敗阿斯頓維拉，第2戰大敗在曼城腳下。要留意是雖然陸續有新球員加盟，伯恩茅斯其實是以過去兩季在英冠的基本班底作戰，實力跟英超Big 6球隊是有明顯差距。

事實上，伯恩茅斯近10場英超對兵工廠，成績是1勝2平7敗，明顯處於下風。故此本場首選不讓分兵工廠勝，甚至可選讓分兵工廠勝。

推薦︰ <足球>553兵工廠FC @ 伯恩茅斯 不讓分 (兵工廠FC)；大小[總分] (大 2.5)

（圖片來源︰達志影像）

英超完成兩輪比賽之後，曼聯2戰全敗同時球差是 -5 排名榜末，而第3戰就要面對死敵利物浦。對手紅軍同樣聯賽2戰2平仍未打開勝利之門，不過兩隊實力明顯有差距，加上近年曼聯對利物浦的成績欠理想，本場首選不讓分利物浦勝，甚至可選讓分利物浦勝。

【足球-英超】[利物浦 @ 曼聯08/23(二)03:00] [編號 559]

曼聯本賽季找來荷蘭籍總教練 哈格 Erik ten Hag 接手，希望一洗近年頹勢。怎知事與願違，球隊聯賽2連敗，而且球員頻頻犯錯。在球隊上場聯賽半場已落後布倫特福德0:4賽後，哈格坦言從沒想過曼聯球員如此差勁，而且完全沒法執行賽前的部署。

紅魔首兩場聯賽敗陣後，是自從1992/93球季後，首次開季聯賽2連敗。只是球隊狀況差、球員信心盡失，加上近年對利物浦輸多贏少，近8次聯賽對壘，曼聯3平5敗，實在難以支持。

利物浦是本賽季英超的第2奪標熱刺，賠率為4.00倍。不過開季聯賽2場不勝，只取得2場和局，雖說仍是不敗，但聯賽排名第10跟球隊預期有很大落差。利物浦季初成績欠理想，某程度是跟塞內加爾前鋒 馬內 Sadio Mané 改投德甲拜仁慕尼黑有關。另一得分主力 迪奧戈·若 Diogo Jota 有傷、新加盟的烏拉圭前鋒 達爾文·努涅斯 Darwin Núñez 有因之前聯賽對水晶宮領紅牌，今場要停賽，球隊鋒線只能靠埃及球星 薩拉赫 Mohamed Salah 了。

除了可考慮不讓分利物浦勝，甚至讓分利物浦勝外，大小[總分]大2.5和大小[客隊]大1.5，也是不錯的選擇，因為利物浦聯賽近3戰對曼聯全勝外，比數分別勝4:0、勝5:0和勝4:2，客隊進球「大」也是個很好的選擇。

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