竹南啤酒節20日在竹南啤酒廠登場，主辦單位以黃色塑膠啤酒箱仿樂高積木堆疊成金字塔及迷宮。（謝明俊攝）

竹南啤酒節20日在竹南啤酒廠登場，現場充氣滑梯吸引大批孩童玩耍。（謝明俊攝）

竹南啤酒節20日在竹南啤酒廠登場，民進黨苗栗縣長參選人徐定禎到場拜票。（謝明俊攝）

竹南啤酒節20日在竹南啤酒廠登場，苗栗縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦及立委陳超明試飲啤酒冰砂。（謝明俊攝）

竹南啤酒節20日在竹南啤酒廠登場，竹南警分局偵查隊副隊長林穎達登台做犯罪宣導。（謝明俊攝）

竹南啤酒節20日在竹南啤酒廠登場，現場安排台啤小姐姐熱歌勁舞。（謝明俊攝）

竹南啤酒節20日在竹南啤酒廠登場，現場安排台啤小姐姐熱歌勁舞。（謝明俊攝）

竹南啤酒節20日在竹南啤酒廠登場，苗栗縣長徐耀昌歡迎大家來竹南2日遊。（謝明俊攝）

一年一度熱鬧的竹南啤酒節20日正式登場，竹南啤酒廠方在廣大的草地上，以千只黃色塑膠啤酒箱，仿造樂高積木堆成金字塔及迷宮，讓到場民眾新奇又好玩，現場還有免費嚐新的啤酒冰沙，苗栗縣長徐耀昌歡迎大家同來竹南，盡情享受2天的啤酒嘉年華。

為了吸引遊客抓住夏天尾巴到竹南遊玩，竹南鎮公所與竹南啤酒廠推出竹南啤酒節，除了安排在竹南啤酒廠暢飲冰涼啤酒外，還有假日之森海上活動、青創市集，以及龍鳳漁港多項精彩節目，保證讓民眾吃好喝足，不虛此行。

竹南鎮公所「2022竹南觀光文化季─HIGH翻竹南 仲夏嘿啤」活動，20日首先在竹南啤酒廠登場，廠方挖空心思地以千只黃色塑膠啤酒箱，仿樂高積木堆疊成金字塔及迷宮陣圖，從遠處就可看見亮眼的黃積木，非常吸睛。

開幕會場就位在啤酒廠內大草地上，主辦單位並利用開闊的草地設置充氣滑梯等遊戲設施，吸引許多家長帶著小朋友前來玩樂。

竹南啤酒廠並推出新出產的啤酒冰沙，利用各種新鮮水果添色，有藍有綠，不只吸睛還非常冰涼可口，現場湧入大批遊客前來，都指明要一嚐冰沙的好滋味。苗栗縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦及立委陳超明到場後，主辦單位立即奉上冰沙試嚐，徐耀昌等人嚐完，紛紛誇讚。

另外，21日上午在龍鳳漁港推出「HIGH翻竹南嘉年華」，搭配竹南假日之森水上活動，如風浪板、風箏衝浪、立槳衝浪（SUP）、趴板及體驗陸地槳板等多樣水上運動，遊客可以透過網路免費報名，由專業教練教學進行多元體驗，海、陸行程都能一次滿足。徐耀昌歡迎大家踴躍來竹南2日遊。

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