桃園20日新增2465例本土個案，其中65歲以上占7.91 ％、18歲以下占22.31 ％，衛生局長王文彥說明，今天確診個案數較昨天下降6.34 ％，但較上周六上升5.93 ％。考量接近暑假尾聲，疫情有升溫趨勢，全市13區衛生所到月底都有提供嬰幼兒莫德納疫苗夜診或假日診接種服務。

王文彥表示，昨日開設12處半日社區接種站，總計接種3662人次，包括莫德納2596人次及Novavax1066人次，接近暑假尾聲，市府今日於桃園南北2處設立社區接種站，提供嬰幼兒莫德納疫苗接種服務，目前桃園市嬰幼兒接種率已過16％，仍有進步空間。

王文彥指出，疫苗接種後尚需2周的時間才可產生保護抗體，疫情指揮中心預估國內疫情即將升溫，為避免開學後於學校及托嬰中心等人口密集處發生群聚疫情，造成重症或MIS-C等狀況威脅幼童健康，呼籲家長應盡快帶家中寶貝前往接種。

王文彥說，本月至月底全市13區衛生所也將提供嬰幼兒莫德納疫苗夜診或假日診接種服務，時間表如照片所示，家長可把握機會多加利用。另有其他COVID-19疫苗接種需求的民眾，可至「桃園COVID-19防疫資訊站」（網址：https://covid-19.tycg.gov.tw）查詢本市合約院所逕行預約接種，若曾感染過COVID-19者，建議應間隔至少3個月後再行接種。

有關桃園市居家照護辦理情形，王文彥說明，目前在案數共1萬8585人，照護案件累計57萬47人，已完成56萬6421人，累計完成率約99.4％。截至20日，桃園專責ICU開設38床、收治28人、空床數10床；專責病房443床，收治152人，空床數291床，收治比率約34.3％，醫療能量充足。