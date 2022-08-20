台灣近期屢傳人蛇集團以高薪誘騙到柬埔寨等東南亞國家，隨後慘遭暴力對待，甚至被囚禁與限制人身自由。獲救受害者表示，遭誘騙前往柬埔寨後，都會被拘禁在西哈努克港（又稱西港，Sihanoukville）。據指出，西港大多數的企業為陸資，不少「老闆」曾在大陸捲入行賄、賭博和詐騙等案，卻在柬埔寨政商關係密切而在當地反而風生水起，當中又以「三巨頭」為西港的黑金勢力之首。

據半島電視台（al Jazeera）曾報導，西港一帶有多個陸資大型園區，其中緊鄰西港的「中國城」，至少有兩座大型園區從事線上博弈和詐騙活動，分別是「金水」（Jinshui）和「凱博」酒店（KB Hotel）。

根據香港01報導，「金水」背後的老闆為雲南景成集團創辦人董勒成，版圖橫跨陸橋工程、酒店、房地產、醫療與旅遊開發等領域。他曾獲選為雲南省第8與第9屆的政協委員，但因多次捲入行賄並非法投資緬甸北部賭場而被判刑。

凱博酒店的母公司則為柬埔寨凱博投資公司，董事長徐愛民是柬埔寨知名的大陸投資人，更曾獲頒柬浦寨「勳爵」頭銜。但實際上卻曾因經營賭博集團而被大陸判刑10年，2013年國際刑警更發布紅色通緝令追緝他。

至於入籍柬埔寨並持該國護照的佘智江，則因涉跨境賭博而被大陸通緝10年，之後改名唐凱倫往來於東南亞與中國，並在日前於泰國落網。

全球反詐騙組織（Global Anti Scam Org）也曾說明，佘智江是緬甸KK園區的物主之一，這個園區被稱之為「豬仔煉獄」。所謂「豬仔」就是被拐騙來此打工的外國人，甚至園區內已建立器官販賣的管道，若豬仔沒價值就會被活摘器官並棄屍公海。