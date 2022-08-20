「青商人挺林佳龍後援會成立大會」今在民進黨新北市長參選人林佳龍競選辦公室舉行，林佳龍提出「成家基金」、「凍卵補助」等青年政策，希望減輕年輕人生活負擔與壓力，可以勇敢去拚，成為對年輕人最友善的城市，他會負責做好做滿，不會只說好好做事，珍惜每一天。

林佳龍也細數在台中市長期間政績，包括舉行青年議會、青年創業，還有共享空間，讓青年創業沒有後顧之憂， 另外還有青年從農協助，改變舊農業，讓家人支持孩子從農。

林佳龍也提出青年政策指出，以新創空間為例，可用共享方式來做，每年可提供500個實習機會，並比照歐美，將老舊空間活化利用，也可透過重劃區釋出空間。

林佳龍也說，社會住宅部分，更要結合托育、托老，社宅不是只有住，還要提供相關服務，並帶動背後產業鍊， 新北還有很大進步空間。

另外林強調國際化也是重點，現在新北沒有什麼會展空間，他希望打造新北成為節慶盛會國際都市，他會成立國際事務局跟青年局一起合作，從高中交換學、姐妹市等，給青年人他舞台展現最好一面。

他也提出「青年成家基金補助」10萬元，現在先求有再求好，另外還有凍卵3萬元補助，每年還有5000元補助，希望讓年輕人沒有後顧之憂，可以去拚。

林佳龍強調，新北有條件成為對年輕人最友善的城市，新北不能大而混亂，要有規模經濟、人才群聚，新北大翻新就是讓青年翻身。

現任市議員廖宜琨出席活動表示，現任市長侯友宜並不照顧青商人，連青年局成立至今分工都不明確，希望換林佳龍上任，更照顧青年。