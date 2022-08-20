由巨宸製作、仁仁娛樂出品，民視播出的台灣首檔運動實境秀《超級王牌棒球隊》，今（20）日晚播出體壇四女神程文欣、許淑淨、譚雅婷、姜巧文等人在費洛蒙爆棚的球隊中，將展現女力之美，他們將與「接棒未來女子棒球隊」比拚，曾任羽球女雙世界第一的程文欣感動夥伴們認真地為運動而努力，談到有曾因女性身份選擇當運動員被家人勸退經驗？她指出：「女性在1900年就可以參加奧運了，女性參與競技運動已經努力了一百多年了，我們還只能停留在助漲歧視女性運動員的格局裡嗎？」

程文欣直指：「女性運動員為什麼不能得到平等的對待？最需要克服的問題就是女生先天就沒有擁有和男生一樣的速度力量，跟社會大眾對女性運動員的歧視跟偏見。」她自認只有在求學中因成績太好，老師不解為什麼她要打球的情況發生。

「體壇周子瑜」姜巧文認為，只要自己有心有興趣有天份，都沒有任何阻礙，她說：「當初學習跆拳道，有部分人好奇為什麼一個女生要去打跆拳道？但正因是自己的選擇，所以要對自己選擇的路負責。」里約奧運射箭銅牌譚雅婷坦言：「雖女性有生理期及身體素質不比男生先天條件好，但並不代表做不到，主要是要有心，及認識自己，找出解決的方式，女性也是能做到與男性一樣的表現。」她也敬佩「接棒未來女子棒球隊」的隊員，能在場上做到與男性一樣的行動力，在跨領域中看見她們努力的精神。

而接連在實境節目《超級王牌棒球隊》拿下兩座MVP的奧運舉重雙金許淑淨表示：「自從開始接觸運動，就沒想過女生會輸給男生，雖然在先天上力量會比男性差，但女性在其他方面也都可以做的非常好，最大的不同就是女性需面對生理期的影響，其他沒什麼問題。」她直指：「運動無關性別，重點是自己的毅力和決心。」

接棒未來女子棒球隊主體成員為台北市立大學的畢業校友，總教練顏良吉帶隊在全國女子棒球錦標賽奪下四連霸，取得亞洲盃代表權。創始球員中更有兩名前旅日球員曾琪、謝鈺瀅。創隊首年就拿下108年全國女子棒球錦標賽的冠軍，本場比賽該隊投手張甄芸在去年以非科班球員身份成功披上國家隊戰袍，她說：「因棒球改變了人生，所以希望能把女子棒球推廣出去，讓更多女生喜歡打棒球，我要證明女生也能做得到！」

此外，《超級王牌棒球隊》本集嘉賓是郭勇志，是黃忠義的老戰友。此外，節目主題曲〈Carry On〉選手版首次在節目曝光。究竟超級王牌棒球隊與接棒未來女子棒球隊鹿死誰手？請鎖定每週六晚上十點民視無線台開播、每週日晚上十點LINE TV播出、巨宸製作／超級王牌棒球隊官方YouTube每週三中午十二點播出。