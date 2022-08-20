為資助原住民大專青年改善世代、世襲的結構性貧窮，桃園永晴扶輪社於20日在桃園市原住民族文化會館B2演藝所瓣理「桃園市原住民族築夢飛躍大専院校學生培力獎助學金頒獎活動」，積極培育原民青年脫貧，每年固定頒發獎助金。

桃園市政府為培育原民學子教育工程，在學科類已大力專案投入公共預算設置獎學金，惟有關藝能類希望有社企業支持，落實「取之於社會，用之於社會」的社會企業回饋理念。為此永晴扶輪社今年開始付諧拋磚引玉的行動，積極發起桃園市原住民族築夢飛躍大專院校學生培力獎助學金計畫。

該計畫獲得社會愛心企業熱烈回響，共同合力設置今年度藝能類（樂器類、演唱類、舞蹈及其他表演類等計30名，每名各1萬元整）的獎助學金，並經桃園市政府原住民族行政局委託交由財團法人桃園市原住民族發展基金會執行。

另也藉才藝社群活動鼓勵原民大專青年學子培養自信心，依個人天份、特質、潛能來啟發快樂學習，從校園內就開始學習社會人際關係，促進提升原住民族大專青年學子社群互動，建構積極正面向上學習環境，建立自信心提早社會參舆及社會適應。