雲林縣政府佳節送愛，協助身心障礙團體行銷產品。（雲林縣政府提供／張朝欣雲林傳真）

雲林縣政府20日在古坑鄉綠色隧道舉辦「愛滿中秋，優夠讚」活動，協助身心障礙團體與庇護工場行銷產品，雲林縣長張麗善透過視訊表示，因確診目前自主健康管理中，所以無法參加活動，今年因大陸禁台產品進口，各種產品銷售受影響，呼籲企業與民眾多支持身心障礙團體，發揮愛心幫助他們度過難關。

張麗善指出，中秋節是親友間餽贈節禮的旺季，今年因疫情及大陸禁止台灣食品進口，許多產業都受到衝擊，身心障礙團體及庇護工場一樣面臨困境，希望大家今年中秋能夠秉持以往的愛心與關懷，繼續給身心障礙朋友鼓勵，踴躍訂購他們的中秋禮盒，送禮自用兩相宜。

張麗善說，她確診後居家隔離已期滿，目前雖是快篩陰性，但還是要配合防疫原則，進行自主健康管理，不能到人群眾多的地方，所以還不宜參加公開行程，只能透過視訊跟大家問好。呼籲企業與民眾多支持身心障礙團體，除了節慶訂購他們的產品，平日也能採購，細水長流是對他們最大的支持與鼓勵。

縣社會處處長林文志指出，雲林縣目前約有5萬名身心障礙者，縣府除投入各式補助及服務方案來照顧身心障礙者及其家庭，也希望身心障礙朋友能夠自力更生，因此積極協助成立庇護工場，同時運用公益彩券盈餘分配款辦理各項課程及活動，鼓勵他們推出各自的特色產品。

林文志提到，這2年由於疫情等因素的影響，身心障礙團體與庇護工場的產品銷量受到很大衝擊，目前訂單量非常不足，希望藉由此次活動，讓社會各界可以看到他們的努力，佳節送愛協助他們度過難關。