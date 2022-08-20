今天是國際流浪動物日，副總統賴清德今難得披露他家養的「毛小孩」，叫做「路克」，他說，12年前他在街頭遇見一隻流浪狗，主動跟在他身後，那時想，如果有緣分：「再走30公尺，你還跟著我，那就一起回家」；「就這樣『路克』走進了我的生活、成為我的家人」。

他說，國際流浪動物日的這天，在台灣對多數人而言，犬貓是陪伴的夥伴，會親暱的稱呼為「毛小孩」，彼此有著如家人般深厚的情感連結。

他說，「外出奮鬥時，牠們獨自在家中守候；忙碌無暇時，牠們靜靜地看著我們的背影，耐心地等待一段相處時光」。「不論何時，當回過頭呼喚牠們時，就能看見牠們充滿信任與愛的眼神，彷彿在對我們說：『我會一直在這裡，陪在你身邊』。」

他提到，12年前在街頭遇見一隻流浪狗，主動跟在他身後，那時想，如果有緣分：「再走30公尺，你還跟著我，那就一起回家。」就這樣「路克」走進了他的生活、成為他的家人。

他說，一開始，看似是他幫助了一個生命，事實上，這麼多年來，是路克成為家中不可或缺的成員，讓全家更加圓滿。

他說，但走出門外，在街頭、田野與收容所，還有好多浪浪，正在等待一個進入家庭的機會。

他說，在國際流浪動物日的這天，想藉由自己與路克相遇的故事，邀請大家一起重視流浪動物的權益，當每個人都願意跨出一小步，展現對浪浪的關懷，就有機會凝聚良善的力量，推動流浪動物權益大步向前。

他說，無論是擔任志工協助清理環境、幫忙中途與接送浪浪，或是參與教育推廣，或捐款贈物，都可以用自己的方式幫助，讓流浪動物的生命，因為你的參與，而有找到歸宿的機會。

他表示以領養代替購買、終養不棄養，「我是賴清德，邀請你『浪愛傳遞、浪牠回家』，將台灣打造成更友善動物的國家」。