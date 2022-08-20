《數位中介服務法》草案目前在公聽會階段，引發外界極大反彈。無黨籍基隆市長參選人黃希賢痛批，行政院院長蘇貞昌面對強烈民怨，仍表示「做到大家都能接受才來進行」，意即此法仍朝向續推，勢在必行。他奉勸民進黨，已將中天新聞台撤照，血淋淋打臉自己創黨初衷，打壓新聞媒體自由，現在又企圖禁錮言論自由，若再繼續蠻幹下去，後果將不堪設想。

黃希賢今日（20）在臉書發文表示，NCC這兩日要修訂《數位中介服務法》草案，將針對網路言論進行箝制，鬧得沸沸揚揚，各大網路平台、線上遊戲、雲端空間，甚至包括LINE的對話，都將被行政院轄下各大部會直接介入管制，只要被認定違反「國家安全或國防等公共安全維持」，平台最高可被罰1000萬元罰鍰。

黃希賢指出，面對排山倒海的民怨反彈聲浪，NCC原定下周四舉辦的公聽會雖然被迫喊卡，但蘇貞昌仍表示「做到大家都能接受才來進行」，意即此法仍朝向續推，勢在必行。

對此，黃希賢強調，他要奉勸執政黨，如今已將中天新聞台撤照，血淋淋的打臉自己創黨初衷，打壓新聞媒體自由，現在又企圖禁錮言論自由，形同鎖住人民的咽喉、銬住百姓的雙手，若再繼續蠻幹下去，水能載舟、亦能覆舟，周厲王弭謗的下場將會再上演。