對於持續近三年的新冠肺炎疫情，大陸至今仍持續採取嚴格的「動態輕零」政策。防疫措施幾時能夠放寬？中國工程院院士、傳染病學專家李蘭娟近日受訪表示，新冠肺炎屬於流感類乙類傳染病，但卻一直按甲類傳染病級別管理，最終「一定回到乙類管理的軌道上來」。

據香港01報導，針對新冠肺炎的超強傳染力、較強致病力等特點，大陸官方從2020年1月20日將其納入「乙類傳染病」，但之後卻一直按照更高級別的「甲類傳染病」進行管控。據了解，大陸實際目前只將鼠疫和霍亂納入甲類傳染病。

對此，李蘭娟近日接受陸媒訪問時表示，隨著防控措施逐漸到位，新冠病毒對人們生活的影響肯定會越來越小，將在合適的時候，回歸乙類傳染病管理。

但她也說，如何從甲類管理向乙類管理的轉變，則需要專家全面進行分析評估，結合病毒對人類健康的危害，病毒未來發展的趨勢，病毒對人類經濟生活造成的影響等綜合分析，才能做出最終的結論。

至於甲類到乙類傳染病管理的轉變將以何種方式公布？據了解，要解除傳染病的甲類控制，需按照《中華人民共和國傳染病防治法》，透過大陸國務院衛生行政部門報經國務院批准後予以公布。