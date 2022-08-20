網路正妹常在社群平台曬出養眼照，大秀傲人火辣身材，試圖吸引更多粉絲關注，日前有一組外送員照片在網路瘋傳，只見傲人上圍幾乎要撐爆制服，沒想到廣大網友神出本尊，居然就是曾因「身材比哥吉拉還兇」辣照爆紅，instagram有近14萬人追蹤的正妹棰棰。

棰棰先前裝扮成外送員，只見她在賣場裡做出要拿架上牛奶的動作，接著表示「你的外送餐點正在取餐中，每筆訂單將多收90%的酬庸當小費」，更開玩笑說「要是打開門看到這樣的外送員，飲料十杯分十個訂單」，不過搶盡網友目光的則是一對傲人車頭燈，只見形狀巨大到幾乎要將上衣撐破，加上一覽無遺的火辣S曲線身材，讓所有人充滿無限遐想。

對此，網友紛紛留言：「比餐點還貴了，到底是為了訂餐，還是為了看見妳」、「應該不會有比你適合代言牛奶的人」、「你當外送員⋯⋯我會每小時叫一次外送」、「所以是醉翁之意不在酒嗎」、「眼睛狂吃冰淇淋了」、「這車頭燈好亮」、「完美視角，極度誘人」、「身材真的好兇」。

棰棰之前前往模型店參觀，見到超夯話題的哥吉拉，忍不住立刻上前合照，還搞笑模仿哥吉拉的模樣，只見她身穿嫩粉色細肩帶背心，白皙傲人北半球幾乎要撐爆上衣，下半身穿著牛仔短褲，一雙修長美腿令人想入非非，引發眾多網友熱議。