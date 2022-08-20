衛福部疫苗採購相關決策、會議紀錄和採購金額，遲遲無法向國人公開說明，甚至列為「密件」封存30年，而前衛福部長陳時中近期投入台北市長選戰，日前受訪還稱「簽署保密條款是國際通例」。不過，此舉被網友揪出原因，因為刑法重罪的追訴期也是30年！

新冠肺炎前年爆發後，民進黨政府疫苗採購爭議不斷，國民黨立院黨團調查卻發現，衛福部將疫苗採購合約列絕對機密，要封存30年才能解密。

對此，國民黨立委李貴敏今批評，相關決策再次驗證前衛福部長陳時中目無法紀，封殺人民知的權利。台北市副市長黃珊珊今上午受訪表示，保密30年是要幹什麼，想不透？資深媒體人趙少康在臉書直言，陳時中如果還想選台北市長，就應該立刻解密。台北市長柯文哲也很意外，自己預言「神準」之際，再嗆陳時中「公開透明從自己做起啦！」國民黨立委江啟臣認為，軍購都可以說，疫苗不能說？

對此，PTT網友大酸，「快篩能講嗎」、「已違反數位中介服務法囉」、「這種會讓某些不關心政治的綠粉知道，為什麼有人會反民進黨」、「這不是心虛什麼是心虛」、「欲蓋彌彰」、「憑什麼疫苗價格要保密30年？」

也有網友諷刺，「他就說他負責了還想怎樣 」、「你可以談 國民黨有多爛」、「 大巨蛋可以盡量講沒關係」、「 我真的很想當市長」、「不要問，水很深 」、「 當黨想要講的時候就會說」、「 我們還可以罵國民黨、柯P和大巨蛋」、「閉嘴，政府花你的納稅錢不用問你！ 」

另有網友發現，刑法重罪的追訴期也是30年！