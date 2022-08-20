比莉秀出抱周湯豪幼兒時期照片。（公視提供）

「超級辣嬤」比莉與演員柯佳嬿主演新戲《媽，別鬧了！》。兩人同上炎亞綸、唐綺陽、吳姍儒（Sandy）主持公視談話節目《36題愛上你》。不論身材、心態與節奏感都維持得相當不錯的比莉竟已70歲，但《36題》節目上，她仍引領眾人唱跳其經典曲〈什麼都不必說〉，唐綺陽跳完直呼「我今天的運動量都夠了」，還被炎亞綸笑說，「我看你今年的運動量都夠了」，逗現場觀眾大笑。

節目上秀出比莉年輕時抱兒子周湯豪（Nick）嬰幼時期照，讓眾人驚呼「這個超可愛！」、「媽媽好漂亮」。炎亞綸也爆唯一周湯豪同台會緊張的巨星，原來就是母親比莉！炎亞綸問比莉「媽媽在旁他還是會有小小的壓力？」，比莉說「跟我同台，他一定會緊張，很怕自己做什麼或說什麼」，還笑道「我趁這個機會可以偷罵他」。

眾所皆知，比莉與周湯豪母子感情融洽，《36題》節目上，炎亞綸問比莉「有祕訣可以分享？」，沒想到比莉直接了當地說「祕訣就吵架！」，她也補充「你要講的話千萬不要悶」，認為「越親密的人一定會有爭吵，但這也是一種溝通」。

周湯豪過往曾因「星二代」被輿論關注，炎亞綸提問比莉對「媽寶」這兩個字怎麼看待？比莉坦率地說「我們無所謂」，認為自己不會為了一個人的一句話，來定義、改變或影響自己的人生，她說「我不會，Nick也是」。比莉更回嗆有這樣想法的酸民說，「你一定是嫉妒、恨才會講這些」，炎亞綸也補充說「羨慕你們感情太好」，讓比莉點頭稱是。