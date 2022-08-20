臨近開學季，又是不少社會新鮮人開始新工作的季節，相信不少人都開始習慣遠距離學習與工作的模式，但有時候線上會議或上課時，想要更專注於當下的環境，頭戴式耳罩耳機就是一個好選擇，而EDIFIER就推出了STAX SPIRIT系列S3 Hi-Fi平板藍牙耳罩耳機，能夠輕鬆摺疊、便於攜帶之餘，也兼顧好音質與通訊品質。

EDIFIER STAX SPIRIT系列的S3 Hi-Fi平板藍牙耳罩耳機，定價9990元。（EDIFIER提供）

EDIFIER的STAX SPIRIT S3 Hi-Fi平板藍牙耳罩耳機，採平面磁力驅動器能創造震撼電影音效，音頻經Hi-Res認證，不僅降低音頻失真、擁有更寬廣的頻率響應，讓聲音更加純淨，同時擁有高通Snapdragon Sound的功能，實現超低延遲和超清晰的語音品質，配備約80小時音樂播放的超高電池續航力，更採全可折疊鉸鏈設計打造，手工製作的耳罩和頭帶使用真正小羊皮，並配有涼感網狀耳罩，兼顧舒適和透氣性，僅329g重，長時間配戴也不會有負重感，對於習慣戴著耳機、長時間工作，又需要常移動通勤的上班族來說就相當合適。