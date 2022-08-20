不少民眾被騙去柬埔寨工作，結果遭到暴力對待，甚至活摘器官。資深媒體人林裕豐表示，柬埔寨明年將主辦東亞運動會，有可能為維持國際形象，出手掃蕩這些詐騙集團，原訂12月底才要掃蕩，但最近事情鬧太大，因此恐提前至9月底就開始，許多詐騙集團聽到風聲，紛紛開始「殺豬清倉」，準備轉移陣地。而這意味著，如果到了期限，困在當地的人還沒救回來，那很有可能就回不來了。

資深媒體人林裕豐昨在節目《這！不是新聞》上表示，柬埔寨將在2023年主辦東亞運動會，而且這次打工詐騙的事情被爆出來，導致柬埔寨名聲整個臭掉，加上這些詐騙集團也不繳稅，當地政府沒錢拿，在各種好處都沒有的狀況下，聽說當地政府也準備要出手掃蕩了。

林裕豐指出，柬埔寨政府的掃蕩行動，原本聽說12月底才要開始，但因為整起詐騙案鬧太大了，因此決定提前到9月底。這代表著，如果9月底之前，還有民眾的親友仍舊聯絡不上，或是還在柬埔寨當地沒有離開，那狀況就會很危急。

林裕豐說，柬埔寨當地的詐騙集團已經開始清倉、轉移陣地，不少集團將土地轉售給當地人，但是因為西港地區的房價很高，有些地方當地人真的接不下來，因此詐騙集團將房子連同手上的「豬仔」，在台灣整批喊價看有誰要買，但現在風聲太緊沒人敢接，而且大家也很怕接手以後，又被這些詐騙集團騙。

林裕豐表示，如果台灣的黑幫不願意接手這些園區，那詐騙集團可能就會把整個園區打掉，但也不會讓園區裡的人回來，因為這些黑幫還有其他的生意，讓這些人回台，把實情全部說出來，反而更添麻煩，因此豬仔會在當地直接處理掉，9月底之後應該就沒有可能救回來了。