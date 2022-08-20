據土耳其國營的安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）19日報導，土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）接受採訪時表示，安卡拉主要的動機是在於敘利亞北部的恐怖活動，並表示土國已準備好對恐怖組織採取行動，他再次重申，美國仍持續在支持敘利亞的恐怖主義。

Kahraman Komandolarımız, Fırat Kalkanı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.



Huzur ve güvenlik ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB pic.twitter.com/vQO8Agz9Gm — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 20, 2022

「主要供養敘利亞的恐怖主義的是美國和聯軍。他們過去殘忍地這麼做了，現在仍然這樣做。他們從不厭倦，他們在伊拉克也做出了同樣的餵養。給誰？還是一樣是恐怖組織。如果伊拉克今天發生任何動盪，很不幸，就是美國躲在背後幹的」艾爾段說。

他再度強調，安卡拉沒有想要敘利亞的土地，敘利亞確保領土完整對土耳其很重要。

「我們沒有覬覦敘利亞任何的領土，因為敘利亞人民是我們的兄弟。 我們在那裡沒有這樣的問題。他們領土的完整性對我們很重要。該政權（敘利亞政府）必須意識到這一點，」。

艾爾段繼續談到，安卡拉有責任解決敘利亞問題，以促進區域和平，並保護本國免受威脅，並補充說：「我們需要一次瞭解並接受這一點。國家之間的政治對話或外交關係永遠不能被切斷。總是會有對話的時候，應該要有。」

The Turkish MOD reported the neutralization of 9 PKK/YPG terrorists who were preparing to attack the Peace Spring region in northern Syria pic.twitter.com/Rbh5AdPCTP — www.anoncandanga.com (@anon_candanga) August 18, 2022

「我們需要確保與敘利亞政府採取進一步措施。透過這些步驟，我希望我們將擾亂整個地區的許多遊戲（指西方的佈下的局勢），在這個伊斯蘭世界的這個地區與我們的鄰居一起。」他最後還表示，土耳其在敘利亞採取的每一步都與俄羅斯保持聯絡。

7月底土耳其總大動作不斷，先表示作為敘利亞「阿斯塔納和平進程」（Astana peace process）的一部分，美國必須從幼發拉底河以東的敘利亞地區撤軍又呼籲美國不要再偷挖敘利亞石油。