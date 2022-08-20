民眾黨首度迎戰全國性地方選舉，黨主席柯文哲20日南下高雄替黨內市議員參選人造勢，坦承黨內的財力有限，無法在各縣市都推派縣市長參選人，目前屏東縣、高雄市都未推派人選，雖然柯文哲沒有表態高雄市長挺藍或挺綠，但反對為了展演幾天無人機卻花好幾億元的行為。

對於屏東縣、高雄市民眾黨均未推派人選參選縣市首長，柯文哲指出，民眾黨在很多縣市都沒推出縣市首長候選人，因為台灣選舉的費用太高，沒辦法在每個地方都花個幾千萬來選，所以到現在屏東沒有候選人。而高雄市長部分，應該也來不及找候選人。

至於高雄市長支持誰？柯文哲表示，如果民眾黨有推出候選人當然就支持自家人，若黨內沒有推自己的候選人，就會讓黨員去投比較接近自己想法的候選人，但他始終認為，財政紀律要堅持，對於負債累累、展演無人機就花8億、12億棒球場等事匪夷所思，國家的錢不該這樣花，反對這些行為。

媒體問及年底選舉民眾黨預估可拿幾席議員？柯文哲表示，民眾黨第一次面對全國性地方選舉，有時候要給候選人掛看板的錢都沒有，他們只能盡最大力量爭取選民認同，不會幻想要得到多少席次，但可以跟大家保證他們一定是乾乾淨淨選舉，當選後會正正當當做事，沒有包工程等奇怪的事情。

柯文哲在造勢會上也提到，高雄市人口外移嚴重，本來高雄有九席立委現在變成八席，但民進黨的說法卻是「高雄人口沒有減少，是其他縣市人口增加」這種解釋代表外縣市正在進步，高雄市沒有退步、只是沒進步，但其實是原地踏步。

對此，高市府回嗆，建議柯文哲先思考自己治理的台北市，因為台北馬上要因為人口快速驟降，減少1席副市長跟2席議員席次。台北人口減少位居六都之冠，而且從2019年蟬連至今，始終坐人口流失最多的城市寶座，台北市今年1到7月已減少近6萬2000人，光人口移出就約2萬人，2021年甚至減少7萬8000人之多。