中共日前對台灣方向試射飛彈，其中5枚落入日本專屬經濟區（EEZ），日本台灣交流協會台北事務所代表泉裕泰今天受訪笑稱，「如果飛彈是水果就好了」。

日本台灣交流協會、農委會、中華文化總會共同主辦的「台日水果夏祭」活動今天在凱達格蘭大道登場。泉裕泰致詞表示，台灣朋友也很了解日本水果，講究的程度完全不輸給日人。水果就是連結台日民眾的象徵之一，因此就任後立志，在任內一定要辦一個以水果為主題的日台友情活動，希望這些夏天的滋味能帶給大家難忘的夏季美好回憶。

農委會主委陳吉仲致詞說，本次活動藉由水果會友，以促進台日交流及穩固台日雙方友誼。請日本好朋友及國人把握嚐鮮時機，以具體行動表示對台日兩國優質果品的支持。

由於日本國會友台團體「日華議員懇談會」會長古屋圭司、日華懇事務局長木原稔將於22日訪問台灣，泉裕泰會後受訪對此表示，日本的議員如同其他國家的議員教陸續會來到台灣，「我看台灣和其他國家交流越來越發展，非常恭喜的事情」。

交協指出，日本和台灣手拉手，彼此幫忙度過重重難關。2021年初中國無預警宣布禁止台灣鳳梨輸入，當台灣果農苦惱一年心血可能就此化為烏有，農委會三箭齊發，除了內銷，也針對加工方面加強輔導，製成果乾、果醬，更積極拓展外銷市場，各國熱心協助也讓台灣鳳梨外銷日本數字刷新紀錄，成長726％，其中外銷日本約1.8萬公噸，當時不少日本民眾上癮了連芯都可以吃的台灣鳳梨滋味，種種感動已深烙台灣人心中。

交協強調，好朋友互相支援回饋，台日感情多元，今年以水果當主題，來表達互愛之情，色香味俱全的水果交流，可望創造更多難以抹滅的回憶。