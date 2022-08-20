高雄1名柯姓男子於社群軟體認識1名11歲女童，竟為了滿足自己的私慾，傳送：「把你褲褲脫了」、「拍沒穿衣服手捆起來」要女童傳裸露身體的照片給他，女母親發現後報警提告，法官依犯引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪，處柯男有期徒刑3年4月，並將他的手機沒收。

據判決書指出，柯男於社群軟體認識11歲女童，於110年1月到2月間，對女童傳送「老婆，要看我洗澡嗎」、「老公插進去了」、「把寶貝壓在床上」、「錄老婆下面可以嗎拜託」、「把你褲褲脫了」、「老婆，拍沒穿衣服手捆起來，可以嗎，拜託」等誘使女童拿手機拍攝裸露部分身體、以毛巾綑綁雙手等滿足柯男性欲之猥褻照，女童母親發現後嚇得報警提告。

柯男於警詢時坦承犯案，並表示願意與女童以40萬元和解，但陳男於準備程序中陳稱自己有小孩要養，工作沒有很正常，希望可以減少賠償金額，或者分期償還，但到案件辯論終結，他仍分文未付，還辯稱，匯款帳戶弄丟了，身上沒有現金給女童。

法官審酌柯男明知女童為未滿12歲之兒童，為滿足一己之性慾，引誘女童自行拍攝猥褻之數位照片供其觀看，妨害女童之身心健全發展，且直至辯論終結前均未給付和解金，難認有何履行之誠意，依犯引誘使兒童製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑3年4月，法官擔心柯男會將照片還原，將柯男手機沒收，可上訴。