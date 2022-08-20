有媒體人指新北市長侯友宜若選2024，恐會造成藍營分裂，綠營反而會得利，民進黨新北市長參選人林佳龍表示，希望侯友宜讓年底選舉單純化做出抉擇，誠實面對。

林佳龍說，大家不分藍綠追問侯市長這個問題，成為他的魔咒，但侯至今一直在講說好好做事，不願意講清楚在市長選完後一年會不會去選總統，侯其實可以讓社會平靜下來，無論是或不是，要或不要 ，大家都尊重，但要讓選民知道，為何要閃躲？

林佳龍說，自己每天出來都被問到也很無奈，本應該談政策讓選民選擇，卻每天問侯要不要到下一站，侯市長可以幫忙大家讓年底選舉單純化，不要兩頭空，請做抉擇。

林佳龍在今日活動致詞時也對青商會成員說，侯市長不是說不好，而是他做了12年，年底選完後，馬上就要面對黨提名，可能心不在焉，日前跑去看宜蘭地熱、去雲林看營養午餐食材還有機捷，都可看出來，希望侯不要講鬼打牆不斷跳針，誠懇誠實面對。