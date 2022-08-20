在苗栗地區成立10多年的「後龍動物醫院」，除了協助犬、貓等寵物外，每年更處理100多件野生動物救傷案件，包括斑鳩、五色鳥、山羌、穿山甲等，更是苗栗縣唯一的石虎救傷處理醫院，提供第一線石虎健康檢查、醫療及短期收容等工作，今天獲頒林務局「推動野生動物生命教育楷模獎」。

林務局今天舉行「林業及自然保育有功表揚大會」，表揚15位林業及自然保育有功人士與3組推動野生動物生命教育楷模獎，肯定他們在林業及自然保育上傑出的表現與貢獻。

後龍動物醫院獸醫師陳芸詩表示，自己觀察近期受傷的石虎多數為車禍導致，早年甚至有獸鋏、套索或農藥中毒等，但多數受傷的石虎皆死亡，成功救活僅有少數，但也發現由於近年宣導有成，過去民眾可能認為是野貓等未關注，但隨著保育意識抬頭，近年來的石虎救傷案件甚至達30件。

另外，積極復育櫻花鉤吻鮭的雪霸國家公園管理處主任廖林彥協助櫻花鉤吻鮭，助其從不到200尾，至今復育到超過1萬尾，族群分布從1條溪流增加至4條溪流，廖林彥坦言，復育成功讓滿有成就感的，也是一直支持他做下去的動力。