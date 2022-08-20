桃園市中壢區39歲楊姓女子被發現陳屍住處，疑似已經死亡約3周，她養的貓下腹、腳掌還沾到屍水。（許鐳譯提供）

桃園市中壢區39歲楊姓女子被發現陳屍住處，疑似已經死亡約3周，她養的貓下腹、腳掌還沾到屍水。（許鐳譯提供）

桃園市中壢區39歲楊姓女子被發現陳屍住處，疑似已經死亡約3周。清潔人員16日整理時，赫然發現竟有隻貓在內。動物救援人士許鐳譯獲報，發現貓下腹、腳掌沾滿屍水，趕緊清洗後送醫，發現有脫水、肝腎指數異常，目前還在就醫觀察中。

楊女疑似心因性休克死亡，陳屍家中約3周，楊女因失聯已久被懷疑有異，才被警方發現，當時屍體已經腐爛。許鐳譯表示，16日接獲通報，得知有人陳屍住處約3周，清潔人員整理房間，意外發現1隻貓，且貓下腹、腳掌還沾滿屍水。

許鐳譯說，經詢問葬儀社朋友，得知屍水很毒，因此還特地穿全套防護衣、戴口罩等，把貓帶去3次清洗，並至獸醫院進行血檢、理學檢查。他也說，因為原飼主獨居，其家人也沒透露其他狀況，無法了解貓咪叫什麼名字，也不知道飼主有無其他朋友願意接手，因此暫時照顧貓咪。

許鐳譯說，初步發現貓貧血、脫水、肝腎指數有些異常，另手掌有些地方受傷，也上藥治療。且貓咪前幾天都不願意吃東西，一直到第4天才吃一點罐頭、飼料。預計每3天血檢追蹤一次，確認有無因為沾到屍水造成永久傷害。若有人想領養，還需要等貓的精神狀況穩定。他說，貓咪相當乖巧，被抓到貓籠時，幾乎沒有掙扎，也很納悶貓怎麼有辦法活3周，但希望貓咪盡快康復。