衛福部將疫苗採購相關決策、會議紀錄及採購金額列為「密件」封存30年，遭台北市副市長黃珊珊酸說，這些東西都是全世界公開資訊，公開透明不是這樣做。對此，陳時中20日受訪重申，將資料公開的國家都會受到一定抵制，台灣受到外力干擾的情況又特別多，「我們在處理事情要謹慎，國際的信譽要顧好。」

對於疫苗採購資料被列為機密，黃珊珊上午出席台北市111年度教保服務機構及服務人員表揚典禮時接受媒體聯訪，她質疑上次的疫情是18年前，實在想不透保密30年是要幹什麼，「如果沒有什麼不可告人的為什麼要機密」，且現在這些東西都是全世界公開資訊，疫苗都賣到不知道多少量，價錢也不是秘密，民間企業也有公開。

對此，陳時中下午出席台北市冷凍空調技師公會第15屆第1次會員大會後強調，「沒有封存阿，相關資料合約該保密的就保密」，之前在立法院也開過秘密會議，將資料中該保密的先遮蓋起來，整個資料都在立法院供立委參閱。

媒體追問，國外很多資料都公開，為何國內不對外說明，黃珊珊也稱這些東西是全世界公開資訊，但陳時中反問「哪些國家有把資料公開來？」事實上藥物契約不會這樣做，將資料公開的國家都會受到一定抵制，只是大家沒有了解後續情況，而台灣受到外力干擾的情況又特別多，「我們在處理事情要謹慎，國際的信譽要顧好。」