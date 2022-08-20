台中市積極推展籃球帶動運動熱潮，20日首度於台中舉辦的「ASICS CUP亞瑟士盃三對三籃球錦標賽」熱鬧開打，為期連續兩日賽事，吸引百支隊伍報名參加，活動現場熱血沸騰。市府運動局長李昱叡代表市長盧秀燕歡迎主辦單位與全國熱血青年齊聚酷城市，透過賽事提升全民運動參與，打造酷運動、酷台中。

李局長指出，盧市長積極推廣籃球運動，讓運動融入市民生活，深耕在地籃球基礎，並與各界合作，蓬勃台中籃球運動發展，成績斐然，110年全運會台中市代表隊首度勇奪「男子籃球團體賽金牌」，創造歷史佳績、稱霸全國；兩支地主職籃隊伍「台新夢想家」與「台中太陽」，雙雙挺進兩大聯盟季後賽與總冠軍激戰，締造精彩賽事紀錄。

台灣亞瑟士總經理謝玉真表示，歡迎來自全國的好手在優質室內場地進行此次賽事，期盼每位好手盡情發揮實力、展現佳績，抱走獎金與最新款 ASICS 籃球鞋「UNPRE ARS LOW」。此外，由施晉堯、黃鎮與盧峻翔等職籃球星組成魔王隊，與另兩支由東泰高中還有淡水商工組成的把關隊伍現場接受參賽者挑戰，豐富的中場遊戲與魔王挑戰賽，讓參與選手享受優質的運動體驗。

運動局表示，感謝主辦單位用心積極推廣體育賽事，除大專與高中組，也特別設立女子組別，鼓勵女性朋友投入運動踴躍參加。此屆賽事首度在台中舉辦，獲得企業與運動參與者支持，促成全國籃球好手齊聚台中交流，顯見台中籃球運動風氣持續興盛。今日活動，包含運動局長李昱叡、中華民國文化休閒運動協會榮譽理事長秦熙嶽、台灣亞瑟士總經理謝玉真均到場支持。