公路總局與客運業者今天在嘉義市招募客運駕駛。（廖素慧攝）

大客車客運量回升，交通部與業者合作急徵駕駛。（廖素慧攝）

後疫情時代大客車運量回升20％以上，但駕駛員在疫情期間轉職到物流業，以致客運業全台缺駕駛員多達千餘名，需求孔急，公路總局20日在嘉義市舉辦首場擴大徵求客運駕駛就業媒合活動，喊出「史上最優補助最多12萬元」，希望讓駕駛員回流。

汪姓退休客運駕駛吐露，客運司機工作超時、收入因公司運量營收而波動、載運乘客有風險等因素，使得年輕人對這行業愈來愈不感興趣，而這幾年來有經驗的司機也流向開貨車、拖車，收入比開客運穩定。

交通部公路總局運輸組長梁郭國表示，這2年疫情影響大眾運輸的運量驟減，駕駛員紛紛轉職，疫情趨緩，客運運量回升，但目前全台駕駛員有1000至2000名缺口需要補上，因而交通部推出史上最優惠的補助最多12萬元，希望讓客運駕駛回流、年輕人投入，至於工時、職場安全等方面都依照勞基法規定走。

梁郭國指出，這次推出擴大招募客運駕駛媒合就業活動，招募期間自8月20日至今年12月31日，全台辦理6場次招募活動，20日由嘉義區監理所舉辦的雲嘉南區是首場，接下來北中南各地還有5場次。

嘉義區監理所表示，這次交通部補助措施包括完成受訓實際擔任營業大客車駕駛員滿3個月，補助駕駛訓練費用；小客車、大貨車轉開大客車最高補助1萬4500元、1萬3500元，雇主與政府各負擔一半補助生活津貼；小客車、大貨車轉開大客車補助各4萬7600元、2萬9750元，另外，任職滿6個月者獎勵3萬元，任職滿1年者再加碼獎勵3萬元。

和欣客運總經理室經理林景鴻說，疫情期間客運駕駛流失造成營運困難，但今年7月與去年同期的運量相比已成長22％，期待10月以後回復穩定運量，駕駛員勞動條件依照勞基法辦理，希望招募到合格優質的駕駛人力。