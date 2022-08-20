三蘆區國小盃戰鬥陀螺大賽的參賽者皆免報名費，限定250名選手全都額滿，今天在活動現場的比賽區域同時進行競技，每個戰鬥陀螺的戰鬥盤還設有一名裁判來判定選手的勝敗。(黃敬文攝)

新北市議員王威元今(20)日在新北市三重區的綜合體育館，舉辦新北三蘆區國小盃戰鬥陀螺大賽，其中不僅設有正式比賽的區域，還另外設有闖關區以及娛樂區供其他小朋友遊玩，共吸引超過600人前來參加，現場活動相當熱絡。

三蘆區國小盃戰鬥陀螺大賽的參賽者皆免報名費，限定250名選手全都額滿，今天在活動現場的比賽區域同時進行競技，每個戰鬥陀螺的戰鬥盤還設有一名裁判來判定選手的勝敗；另外現場還設有闖關區以及娛樂區供非參賽者的小朋友遊玩，並有抽獎活動，最大獎是價值約1萬5000元的switch及遊戲碟，吸引超過600人前來參加。

王威元表示，2022年首次舉辦戰鬥陀螺大賽，那時的迴響就很熱烈，無奈2021年時因為疫情嚴峻所以暫停一次，今年由於三重、蘆洲地區的小朋友對戰鬥陀螺大賽念念不忘，所以在小朋友們強力的要求之下，今年選擇在今天舉行戰鬥陀螺大賽。

他說，雖然戰鬥陀螺大賽的參賽人數限制在250人，但大賽也另外設置闖關區跟娛樂區供其他非比賽的小朋友遊玩，同時也讓小朋友可以闖關得到贈品，另外也讓家長能跟孩子一起享受戰鬥陀螺的比賽。

王威元指出，陪伴孩子成長的過程，父母親也一樣在學習，可能很多家長都會說，讓孩子贏在起跑點，考上好學校，才是最優質的教育；但最好的教育，是孩子與父母能夠彼此分享，不管是玩遊戲、做家事、聊天、出外探索大自然等，只有透過這些生活中與孩子的親密接觸，才能夠真正了解，不同年齡階段的孩子，有各種心理需求，給予孩子足夠的關注、尊重和時間，才是家庭教育的精髓。