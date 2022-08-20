台南市旅宿業8月的住房率平均8至9成，假日甚至訂不到飯店。（香格里拉台南遠東國際飯店提供／洪榮志台南傳真）

暑假接近尾聲，政府又推出悠遊國旅補助，台南市區各大飯店本周及下周的訂房率幾乎都超過9成，郊區也有7成5，讓旅宿業者一吐疫期以來的怨氣笑開懷。市府觀光旅遊局長郭貞慧20日分析，從7月15日國旅補助正式上路至今，台南市申請國旅補助的金額已高達1.4億元，加上回頭客多，大約僅3成使用補助，旅宿業才出現一房難求的現象。

儘管疫情威脅仍在，但國人的生活已經逐漸恢復正常，各景點也出現大批遊客，熱門景區更早已訂不到房間。鑑於台南市的疫情相對較北部縣市緩和，加上古蹟、林立、美食聞名，不僅成為疫情期間國人旅遊的首選城市，也拉抬台南旅宿業的住房率。

台南市旅行商業同業公會理事長蔡承鴻指出，台南市旅宿業8月的住房率平均8至9成，假日甚至訂不到飯店。香格里拉台南遠東國際飯店公關經理卜怡筠也說，這兩周的周末假日訂房已經額滿，僅平日還有機會搶到房間。

郭貞慧認為，在政府悠遊國旅補助的推波助瀾下，暑假期間有大批遊客前來台南自由行，讓旅宿業的住房率大幅提升。光是7月15日補助上路後，直到8月初第一階段的7000萬元補助已經用完，經市府緊急向中央再申請7000萬元，預料很快也會用光。

尤其，受到疫情的影響，國外旅遊仍不方便，也讓今年暑假國內旅遊暴增。台南因回頭客很多，不少遊客的國旅補助早已用掉，只有大約3成住宿旅客申請補助，但仍締造市區9成、郊區7成5的住房率，市區飯店在假日更是一房難求。

蔡承鴻還進一步表示，不只大批外縣市遊客湧進台南，台南市各旅行社的業績，今年暑假也比非疫情期間大幅增加5成以上；特別是交通部推出獎勵旅遊業推廣特色團體旅遊補助後，不少旅遊業者認真經營國旅行程，吸引大批遊客參加，也拉抬業績。