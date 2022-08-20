體味重，不只身邊的人覺得困擾，自己也覺得很難堪，有網友在臉書發文表示身邊有同事體味很重卻不自知，已請其他同事暗示甚至還買了10件排汗衫讓他替換，沒想到問題還是沒有解決，發文求助網友們提供好方法。

一名網友於臉書社團●【爆廢公社】●發文，表示最近工作做不來，因此應徵了一位中年大叔來幫忙，沒想到卻是惡夢的開始。原PO表示：「大叔身上總散發一股難以描述的味道，大概就像雨衣沒乾就收到機車車廂，悶兩個月的那種味道，完全就是那種直擊靈魂深處的臭，跟大叔同車一天的話還會臭到頭痛」。

為了解決這個情形，原PO特地買了10件排汗衫送給大叔替換，前一個禮拜原本以為情況已經解決，味道淡了很多，沒想到衣服洗完一輪後味道又出現了，打聽後才知道原來大叔家一個禮拜洗一次衣服，且「晚上洗隔天睡醒才晾」。

原PO表示只要是大叔坐過的地方都很臭，但也不敢當面提起，怕傷到人家自尊，「我能暗示的都暗示過了，我也有請其他同事跟他暗示一下，他好像不覺得自己很臭的樣子」，因此發文求助網友們提供一些好方法。

原PO表示大叔家晚上洗衣服隔天才晾，臭到頭痛。(翻攝臉書爆廢公社)

貼文曝光後引起熱議，網友們表示：「每個月多五佰元洗衣津貼給他， 外面很多自助洗衣店，洗衣烘乾一次完成」、「其實排汗衫材質更容易發臭，不適合沒有常洗衣服的人」、「生活習慣最難改」、「生活習慣不好的人有時候真的沒自覺，職場上都是大人了！直說，幹嘛苦自己」。