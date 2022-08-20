宜蘭市公所清潔隊發現，在收運垃圾時，收到的廢棄玩具數量也非常多，其中大部分都僅有些微髒汙、功能正常，今天（20日）募集舊玩具，並提供200張面額50元的圖書禮券，只要捐贈1個舊玩具就可獲得1張圖書禮券，8月22至26日民眾也可到清潔隊兌換。

宜蘭市公所指出，經統計全台玩具的平均壽命僅有6個月，80％以上的舊玩具被當成廢棄物進入焚化爐或掩埋場：玩具通常是複合材質的產品，零件包含塑膠、金屬、紙類甚至玻璃，後續拆解、分類十分繁複耗時，花費相當高的人力物力來處理。

為回收再利用這些淘汰下來的玩具，市公所特地舉辦一場二手玩具募集活動，希望民眾能共襄盛舉，將家中用不到的玩具捐贈出來交給清潔隊，經過整理清潔之後，將會交給需要的人，讓舊玩具的生命能夠延續下去。

市公所表示，在8月22至26日，上午10時至中午12時，民眾也可以到宜蘭市清潔隊的辦公室捐贈舊玩具領禮券，每人最多可換3張，但絨毛玩具、電動玩具、扭蛋等不收，詳細的兌換規則和收受的玩具種類，公告在清潔隊和宜蘭市立李科永圖書館的粉絲專頁。