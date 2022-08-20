富邦悍將洋投羅力宣布引退，9月2日是他中職引退賽，球隊也在他提出離隊要求時就開始尋找新洋將人選，今天引退記者會上領隊林華韋也提到球隊已經找到新洋炮人選，雙方即將簽約預計下周可公布，總教練丘昌榮則透露新洋炮守備位置是「角落」。

羅力預計在9月中旬離台，離台前球隊以為他敲定2場先發出賽，分別在8月25日及9月2日，地點都在新莊棒球場，其中9月2日賽後球團也將為他舉辦引退儀式，而在公布羅力宣布引退場次後，引退賽的內野熱區門票幾乎售罄。

在羅力離隊後，富邦陣中還有范米特、富藍戈、安得勝3名洋投，球團已經鎖定好新外援人選，林華韋說：「本周一我們有開會，討論洋將人選，目前有一位外籍野手即將簽約，預計下周可對外宣布。」

丘總則表示，選擇補洋炮是大家一起開會後做出的決定，也因為隨著今年球季來到中後段，洋投來台後加上隔離可能需要較多時間調整，所以才會選擇補打者。