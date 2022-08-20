隨著談戀愛的時間拉長，彼此的感情也可能出現不同的變化。算命網站《科技紫微網》分享，射手座、天秤座、摩羯座談戀愛時看似理性、瀟灑，其實真正的他們是很害怕孤單的，也因此刻意讓自己保持疏遠，不敢太投入一段感情，以至於越愛越孤單。

▍射手座：誰讓你愛掩飾

樂觀、熱情、灑脫的射手，總是能招來很多羡慕的目光，這樣的人設誰能不愛呢？然而在一段親密關係中，他們卻不願意暴露自己的陰暗面，因為內在的他們自尊心極強，又容易情緒化，很在意外界尤其是另一半對自己的看法，但又不喜歡別人同情自己，更不習慣被人安慰。

所以在戀愛關係裡，射手總是報喜不報憂，遇到事情寧願自己扛著，難過的話就躲起來自己消化。然而人是多面向的生物，若相愛相守必須建立在相互瞭解的基礎之上，那只讓另一半看到自己樂觀積極的一面，怎麼能算得上真正的瞭解呢？偏偏他們就是過不了自己心裡這道坎。

射手談戀愛時，看似很開心，卻並沒有真正的交心，只會傻傻的等著別人來瞭解自己、看穿自己，於是越愛就越感到孤單。

▍天秤座：誰讓你太迷糊

如果讓12星座聚在一起聊聊戀愛史，天秤的戀愛次數絕對是排名在前的，但這麼多的戀愛史中，他們卻沒有什麼能拿出來回憶的深刻愛情，這不是因為他們薄情，而是因為他們談的戀愛往往是「無效戀愛」，雖然維持著正常的戀愛關係，做著普通情侶都會做的事情，看似歲月靜好，實則不鹹不淡、可有可無。

天秤經常分不清自己是因為喜歡一個人，還是只是需要有個人陪所以才談戀愛。因為時機合適了就在一起，一開始兩人也許是相愛的，但遇到問題時天秤卻不喜歡處理，一味擱置、選擇逃避，久而久之兩人的關係就越來越疏離，他們的內心也會覺得越來越孤單。

天秤其實心裡明白這就是咎由自取，雖然有時候他們也想好好面對，但是心裡糾結一陣子之後，又覺得繼續拖延也沒什麼差別，於是就這麼稀里糊塗的待下去了，在這種無效的戀愛裡，怎麼不會覺得孤單呢？

▍摩羯座：誰讓你總悲觀

摩羯性格悲觀，總是在設想著最壞的狀況，若這種能力運用得當，的確能成就一番事業，但套在感情上卻十分划不來，因為越愛防備心越重，就越難對他人交付真心。

摩羯表面越是掩飾，內心對愛的渴望就越是洶湧，為了想要安全的獲得愛情，他們在相處的過程中步步為營，反覆權衡和試探，一旦發現自己快要撤守防線，或讓對方有機會傷害他，他就會立刻撤退，美其名是及時止損，其實卻是互相傷害。

一次又一次的磨練，讓摩羯變得越來越堅強、理性，同時也越來越累、越來越渴望真愛，自然也就越來越孤單。戀愛不是用理性的腦子去談的，得用感性的心去投入，或許有天摩羯能明白這個道理，就能體驗到不再孤單的感覺了。