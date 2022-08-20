人民幣在台灣民眾的日常，似乎隨著兩岸關係而淡化，加上今年上半年中國大陸經濟成長率疲弱，人民幣一直跟著美元堅挺的光茫，十分不明顯。然而，國際機構SWIFT的統計，可不能忽視，人民幣自2021年至今穩坐全球第五大貨幣，與美元、歐元、英鎊、日圓同席，且全球使用率的市占緊跟在日圓之後，交易量增加的氣勢不輸貨幣市場的老字號們。

人民幣兌美元匯率，8/19來到6.816，略弱於周均價的6.788、月均價的6.765。

渣打國際商業銀行財富管理投資策略部主管劉家豪指出，儘管美元漲勢有所趨緩，中國大陸仍維持健康的貿易順差，預估人民幣年底前走勢不至於太過疲軟。

然而，市場估測，中國的貨幣政策轉變，可能會在短期內抑制人民幣的表現。渣打銀行財富管理團隊認為，美元兌人民幣近期可能重新測試6.80價位，預估美元兌人民幣第三季有機會維持在 6.70-6.80 區間震盪。

渣打銀行財富管理團隊分析，中國大陸今年上半年經濟成長僅達2.5％，要達成全年5.5％的政策目標非常有挑戰，預估中國今年GDP成長率可能僅達3.3％。由於中國央行出人意料地宣佈自8月15日將中國的實際政策利率下調了 10 個基點，其中1年期中期借貸便利（MLF）利率下調至2.75％，同時將7天逆回購公開市場操作（OMO）利率下調至2.0％。

劉家豪指出，從利差的角度而言，預期美國聯準會仍將繼續升息，而中國人行卻意外地更加寬鬆，中美利差今年內可能還會繼續朝著有利於美元的方向擴大。

渣打銀行財富管理團隊提醒，預期第四季中國共產黨第二十次全國代表大會之前，中國央行將維持政策寬鬆以穩住經濟動能；此外，中國部分地區採取新的防疫限制措施，令投資者再度憂慮經濟成長可能會受到影響，加上美中地緣政治緊張局勢居高不下，可能會導致中國公債殖利率曲線進一步走平，而這將抑制人民幣的表現。

不過，劉家豪認為，人民幣國際化仍持續推進：首先，IMF每五年調整一次SDR的權重，這次新的SDR權重調整在8月1日生效，人民幣權重由10.92％上調至12.28％；此外，中國連7個月減持美國國債，餘額降至9678億美元，創12年以來最低水準，但中國依然為僅次於日本的第二大美債持有國。

渣打預估，中國大陸減持美債的背後存在著政治角力，以及防止被國際金融制裁有關。隨著時間的推移，一些長期因素可能會提高人民幣在國際貿易結算的份額；其中包括美中緊張局勢促使結構性轉變，中國致力於避免過度依賴美元進行全球結算。