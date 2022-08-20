芬蘭總理馬林（Sanna Marin）才剛經歷過一支勁歌熱舞的派對影片外流的苦難，今天芬蘭媒體《Seiska》又曝光一隻新影片，影片可見到馬林在俱樂部裡面與一名男子一起跳舞。
據《今日俄羅斯》（RT）19日報導在這支影片中，可以看到她與一名男子在俱樂部跳舞，該男子被當地媒體認定為搖滾歌手烏西維爾塔Olavi Uusivirta，考慮到這位36歲的主管人已婚，一些媒體質疑這次會面的正當性，畢竟烏西維爾塔離婚了。
昨天線上出現了一系列影片，顯示馬林其他一些芬蘭公眾人物在赫爾辛基的公寓、俱樂部玩得很愉快。有些人對背景中聽到的喊叫有異意見，其中狂歡者顯然將自己描述為「面粉幫」（Flour Gang），而芬蘭俚語中麵粉的意思就是古柯鹼，因此中間黨的國會議員卡納（Mikko Karna）建議馬林應該進行藥物測試，以消除民眾對於馬林可能使用毒品的任何揣測，他還表示，他擔心總理辦公室的聲譽，卡納政黨是當前執政聯盟的一部分。
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