芬蘭總理馬林（Sanna Marin）才剛經歷過一支勁歌熱舞的派對影片外流的苦難，今天芬蘭媒體《Seiska》又曝光一隻新影片，影片可見到馬林在俱樂部裡面與一名男子一起跳舞。

A new video of Prime Minister Sanna Marin’s “party scandal” appeared in Finland today.



Seiska writes that Marin, who is married and has been in that relationship for 18 years, was seen in many questionable situations.



Iltalehti has a sound expert confirming “flour-gang”. pic.twitter.com/Nj5A71R8Rd — Visegrád 24 (@visegrad24) August 19, 2022

據《今日俄羅斯》（RT）19日報導在這支影片中，可以看到她與一名男子在俱樂部跳舞，該男子被當地媒體認定為搖滾歌手烏西維爾塔Olavi Uusivirta，考慮到這位36歲的主管人已婚，一些媒體質疑這次會面的正當性，畢竟烏西維爾塔離婚了。

昨天線上出現了一系列影片，顯示馬林其他一些芬蘭公眾人物在赫爾辛基的公寓、俱樂部玩得很愉快。有些人對背景中聽到的喊叫有異意見，其中狂歡者顯然將自己描述為「面粉幫」（Flour Gang），而芬蘭俚語中麵粉的意思就是古柯鹼，因此中間黨的國會議員卡納（Mikko Karna）建議馬林應該進行藥物測試，以消除民眾對於馬林可能使用毒品的任何揣測，他還表示，他擔心總理辦公室的聲譽，卡納政黨是當前執政聯盟的一部分。