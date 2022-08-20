柬埔寨恐怖詐騙事件層出不窮，多名受困台人恐有生命危險，日前傳出有台灣黑幫協助救援20多名台人。知情人士透露，有「潮州幫」某大哥代墊贖金救人，不料在要逃出生天之際，2名台人竟打開車門落跑，直說，「不想回台灣」。

承天府環島慈善會理事長顏維勳在東森財經節目《這不是新聞》中透露，今年3月收到消息，有5名受困台人柬埔寨，統促黨總裁張安樂聯繫道上有力人士「刁哥」牽線，尋求潮州幫大老「文哥」的幫助，一同擬訂計畫，嘗試營救在柬埔寨受苦的這5名台灣人。

顏維勳透露，「潮州幫」在柬埔寨勢力龐大，他們在當地經營的事業根本無人敢來鬧事，而文哥第一次直搗柬埔寨園區要人時，更直接和柬埔寨軍隊高層聯手，嗆聲：「今天人不放，我整個園區把你掃掉」，最後在一毛贖金都沒有付，成功營救5名台灣人。

不過人在江湖，仍有些道義需要遵守，顏維勳表示，近期文哥再次出手營救2名台灣人，還自掏腰包代墊贖金，沒想到兩人才剛從營區被載出來，就趁隙打開車門逃之夭夭，原因竟是「不想回台灣！」由文哥代墊贖金，儼然白白地浪費掉。

除此之外，顏維勳還分享其他令人詫異的救援案例，潮州幫曾在救援前，和受害者家屬談妥代墊贖金的事宜，沒想到人好不容易救回來，家屬竟然翻臉不認帳，直說「沒錢！」顏維勳說：「台灣人沒有一句謝謝」，語氣中充滿無奈。

根據《ETtoday新聞雲》報導，針對黑幫協助拯救在柬受困台人，刑事局表示，「目前沒有證據顯示參與協助營救台灣人的統促黨、竹聯幫成員、有參與人口販運的證據」。