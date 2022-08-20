第2屆「海洋公民科學家數據松」比賽，獲得第1名「你絕鱟了嗎？」作品成員。（海保署提供／林瑞益高雄傳真）

海洋委員會海洋保育署舉辦第2屆「海洋公民科學家數據松」今（20）日頒獎，由「你絕鱟了嗎？」作品奪冠，獲得獎金五萬元。至於融入古裝劇元素的「鱟攻珍環傳」只得第3名。

海保署說，此次數據松（Datathon）作品以資訊視覺化方式，傳達給民眾，讓更多人一同關注海洋環境議題。「你絕鱟了嗎？」作品應用創意十足的諧音小標，以及宛如武功祕輯的風格設定，讓觀眾更能因好奇心來了解活化石－鱟。

居次的「海龜ê哀擱」作品從全球海龜數量減少的脈絡說起，再導引到漁業活動、垃圾與外部環境等威脅，條理分明又簡明易讀。

至於「鱟攻珍環傳」巧妙的將鱟的生態與古裝劇名結合，完整的呈現鱟的地理分布、棲地與未來保育行動，拿下第3名。

海保署表示，去年舉辦第1屆數據松活動獲得熱烈回響，今年除了將海洋保育網i-ocean超過11萬筆海洋保育資料開放參賽使用，同時邀集12個民間團體提供公民科學數據，達到政府與民間合作，開放資料運用與創作。

根據維基百科，鱟是一種屬於劍尾目的海生節肢動物，而劍尾目最早出現的時間可回溯至奧陶紀，因此被譽為活化石。