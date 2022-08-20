寒舍(2739)看準疫後婚宴商機，旗下台北喜來登大飯店將於明（21）日上午11點於館內宴會廳舉辦「囍緣 花嫁」婚禮體驗日，邀請多間業界頂尖品牌參與，與會新人除可完整體驗活動外，還有機會獲得飯店住宿券、餐券及多家廠商專屬優惠，目標拉抬明年婚宴業績2成。

台北喜來登宴會業務部資深協理李邦媛表示，飯店過去承辦多次政商名流婚宴，每年平均舉辦300場以上婚禮。因疫情影響大型婚禮需求式微，新人改走向個性化主題婚禮，其中以受宮廷劇熱播與明星婚禮影響的中式婚禮蔚為熱潮。

看好疫後婚宴市場成長態勢，宴客規模雖縮小但客單價提升，新人更願意投注費用在籌辦婚禮，台北喜來登趁勢首度推出頂級婚宴方案，整合館內資源優勢，以米其林餐飲團隊規畫喜宴菜色、寒舍花譜打造花藝布置。

同時，台北喜來登更與經驗豐富的成家專業婚顧團隊合作，針對新人預算及呈現推薦嫁紗、婚攝、錄影等最適合品牌商，並提供市場行情諮詢與禮俗引導等多項服務，協助新人簡化資訊收集、輕鬆梳理婚禮事，盼能帶動明年婚宴業績成長。

台北喜來登與婚宴第一品牌新娘物語攜手合作舉辦新中式婚體日，結合自身場地新東方風格優勢，由專人帶領參觀各式婚禮場地，也將首次揭開收藏眾多古董的「喜來登中國套房」神秘面紗，新人可依宴客需求選擇不同場地，亦可品嚐全新規畫的米其林喜宴料理。

賓客當日亦可體驗到手工龍鳳褂婚服、精緻妝髮及金飾珠寶佩戴，擁有十五年業界經驗「成家婚禮顧問」則會詳細講解文定迎娶禮俗，也可參與知名花藝佈置「TIGER WEDDING」帶領的新娘捧花製作活動。

台北喜來登表示，參加的每對新人還有機會抽中萬元住宿券及餐券各種大獎，最後再帶著融合新式中國元素製作漢式糕點的喜餅品牌「皇樓」準備的伴手禮回家，身入其境體驗完整流程並滿載而歸，也能提前為喜愛的婚禮做更詳盡規畫。