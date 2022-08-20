銀髮就業徵才活動邀請資深房務員指導民眾枕頭拆裝技巧。（雲嘉南分署提供／洪榮志台南傳真）

勞動部雲嘉南分署為協助銀髮朋友重返職場，20日在台南市永華國民運動中心舉辦銀髮就業徵才活動時，不僅王品集團、東東餐飲等多家知名企業合計提供超過500個友善職缺，有超過8成的工作機會更是「免經驗」，吸引73歲葉先生、66歲曾小姐都來找工作，希望開創事業第二春。

曾先生一早就到會場看看有無適合職缺，他說，已從汽車零組件廠組長職位退休，此次徵才希望能找服務業相關工作；從傳統產業會計退休的葉小姐也表示，此次應徵業務行政的工作，希望能夠錄取。

雲嘉南分署表示，這次的徵才專為銀髮族群量身訂做，有管理職缺、白領職缺及部分工時職缺，還有強調不輪班、不久站、不重勞力的「三不」非典型態計時職缺170個，正職職缺也有將近350個，希望符合高齡者不同的工作需求。

雲嘉南分署說，徵才廠商包括：王品集團、麥當勞、摩斯漢堡、統一超商、全家、特力屋、大潤發、東東餐飲、台南安平雅樂軒酒店、十鼓文創、璨揚企業、福安工業、東信輕金屬等18家廠商，合計釋出超過500個職缺；另蜂勝公司也開出月薪50K要找生產部課長與倉儲課長，希望延攬優秀的銀髮人才。

現場還安排「工作體驗專區」，邀請資深房務員指導民眾備品擺放、枕頭拆裝技巧，強化民眾對職務的認識；也有「銀齡就業職務再設計」專區，展出銀髮就業職場常見職務再設計的客製化輔具，如升降平台桌、六格籃手推車等，另有職涯諮詢、履歷健檢等服務，吸引超過800人到場求職。

雲嘉南分署認為，好人才不分年紀，呼籲高年級的勞工朋友勇於貢獻專長，持續在職場發揮價值；同時鼓勵企業面對勞動力不足時，可多僱用銀髮人才，政府也有職務再設計、僱用獎助與職場學習及再適應等措施可提供補助。