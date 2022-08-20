近期天氣高溫炎熱，不少地區溫度甚至上看38度，大家身上布料越來越少、簡約，素Ｔ、牛仔褲是在高溫下存活的好搭配，但單穿T恤難免單調，這時不妨以墨鏡製造穿搭亮點，讓你在夏季也能保持時尚態度。
JINS日前推出多種款式和功能鏡片，滿足多場景的配戴需求，今年品牌以AB褲與錐形褲為靈感，夏季墨鏡主打「上寬下窄」的鏡框，打造適合任何臉型的鏡框，推出4款各3色相同概念，不怕找不到適合的墨鏡；鏡片顏色方面，則選用粉嫩清爽色系，兼具流行感與透明感，不用精心搭配，戴上就可讓造型簡約。
台灣設計師眼鏡品牌 Miro Piazz則融入西班牙藝術家 Joan Miró 的創意，推出W.I.N.S.O.M.E系列、GLADYS 系列以及ARIA系列，其中W.I.N.S.O.M.E系列把貓眼變成俏皮貓耳造型，融進 Joan Miró 雕塑作品「Young Girl Escaping」，貓耳中隱藏蝴蝶圖案，搭上大圓框更能修飾肉肉臉、長方臉。
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