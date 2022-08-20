近期天氣高溫炎熱，不少地區溫度甚至上看38度，大家身上布料越來越少、簡約，素Ｔ、牛仔褲是在高溫下存活的好搭配，但單穿T恤難免單調，這時不妨以墨鏡製造穿搭亮點，讓你在夏季也能保持時尚態度。

JINS & SUN，1980元。（JINS提供）
JINS & SUN，1980元。（JINS提供）

JINS日前推出多種款式和功能鏡片，滿足多場景的配戴需求，今年品牌以AB褲與錐形褲為靈感，夏季墨鏡主打「上寬下窄」的鏡框，打造適合任何臉型的鏡框，推出4款各3色相同概念，不怕找不到適合的墨鏡；鏡片顏色方面，則選用粉嫩清爽色系，兼具流行感與透明感，不用精心搭配，戴上就可讓造型簡約。

Miro Piazza W.I.N.S.O.M.E ，5880元。（Miro Piazza 提供）
Miro Piazza W.I.N.S.O.M.E ，5880元。（Miro Piazza 提供）

台灣設計師眼鏡品牌 Miro Piazz則融入西班牙藝術家 Joan Miró 的創意，推出W.I.N.S.O.M.E系列、GLADYS 系列以及ARIA系列，其中W.I.N.S.O.M.E系列把貓眼變成俏皮貓耳造型，融進 Joan Miró 雕塑作品「Young Girl Escaping」，貓耳中隱藏蝴蝶圖案，搭上大圓框更能修飾肉肉臉、長方臉。

Miro Piazza ARIA 茶玳瑁，4880元。（Miro Piazza 提供）
Miro Piazza ARIA 茶玳瑁，4880元。（Miro Piazza 提供）
Miro Piazza W.I.N.S.O.M.E 漸進綠，5880元。（Miro Piazza 提供）
Miro Piazza W.I.N.S.O.M.E 漸進綠，5880元。（Miro Piazza 提供）

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