【全程字幕】曝余苑綺最新病況！余天帶外孫探視 激起母愛：我不會這麼容易死

余天的二女兒余苑綺病況不樂觀，目前住在台北榮總VVIP病房，余天今（20日）下午1點20分帶著余苑綺的一對兒女到醫院看她，2小時多之後，余天離開前受訪表示，余苑綺見2個小孩之後，激起求生意志說：「我不會那麼容易死的。」他也希望大家替女兒集氣。

余天指出余苑綺情況其實沒有改善，「我第一天跟她講話的時候，她叫我放棄她不要急救，但我今天有跟她講『爸絕對不會放棄妳，不管怎麼樣我一定要救妳，我們一起來努力好不好』，她說『好』。」

原來是余天帶2個小孩子探視余苑綺，她看見寶貝小孩，激起求生意志說：「我不會那麼容易死的。」這話聽得余天很感動，「她看到小孩自然而然母愛的精神就會出來，所以我說我們大家一起拚好不好，她說好，我聽了就很高興啊。」

余天曝余苑綺看到女兒激出母愛。（圖／張鎧乙攝）

余天說余苑綺體虛跟兩個小孩沒說什麼話，但小孩過會去叫她、摸她，還形容余苑綺現在的病況，「現在不能吃東西，最嚴重的是兩個肺，X光拍起來幾乎都白色，等於都已經感染，現在用全氧在呼吸」。

余苑綺有希望幫忙小孩做些什麼嗎？余天說：「她已經沒有辦法想到那些了，她打了多久的嗎啡、止痛劑，人已經慢慢意識不大清楚，不可能去想到那些，如果她真的走了，我當然會幫忙啊，孫子一定要幫忙的啊。」

余天說第一天通知他到榮總時，余苑綺老公Gary跟他說余苑綺已簽了放棄急救同意書，「可是簽都已經簽了，也沒辦法。」他強調跟老婆李亞萍絕不會放棄女兒，「我們怎麼可能放棄，她2個小孩都還那麼小，如果有其他藥多貴都沒關係，我們借錢都要把她治好，自己的小孩不可能放棄。」