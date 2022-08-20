俄羅斯持續入侵烏克蘭被西方國家制裁，其已在今年3月被環球銀行金融電訊協會（SWIFT）剔除。SWIFT發表7月報告指出，俄羅斯已躍升為離岸人民幣第三大支付市場，僅次於香港以及英國。

綜合外媒報導，根據SWIFT統計，今年7月俄羅斯在人民幣境外使用占比達3.9％，6月此一比例只占1.42％，而今年2月烏俄戰爭爆發前時，該數字接近於零。

受到西方制裁影響，俄羅斯成為人民幣境外使用率第三高的實體，僅次於香港的73.8%以及英國的6.4%。SWIFT最新數據還證實，2021年12月俄羅斯貨幣盧布在國際支付市場中排名第十六，如今卻掉出全球前20大貨幣。

《華盛頓郵報》先前引述美國分析家說法指出，俄羅斯越來越依賴北京政府，正走向淪為大陸的「小老弟」角色。卡內基國際和平基金會高級研究員亞歷山大·加布耶夫（ Alexander Gabuev）說，大陸人民幣在俄羅斯莫斯科證券交易所的表現已經超過歐元，人民幣儼然成為俄羅斯的儲備貨幣，更增加了俄羅斯對北京政府的依賴，兩國之間已經存在的經貿不平衡只會更擴大。

俄羅斯被趕出SWIFT後，該國也開發一套類似SWIFT運作的金融系統，藉以和沒有制裁俄國的銀行例如大陸、印度、土耳其等繼續貿易。