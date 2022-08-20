「羅力條款」在2020年誕生，促成該條款的幕後推手、富邦悍將總經理陳昭如今天在引退記者會上提到，希望能夠下修9年門檻，更能提升中職競爭力、創造出友善的環境，羅力本人也認為縮短到5、6年是更好的時間，味全龍總教練葉君璋也提出個人看法，他認為時間長短不是真正的問題，應該是要從賽制中去找到最佳平衡點。

陳昭如提到，當初是因為曾和顧問郭泰源聊到，他之前在日職西武獅效力多年後符合資格成為本土球員，並在2019年領隊會議上首度提出「羅力條款」的概念，但當時未能獲得其他人支持。隔年她再度提案，最終順利通過。

「但其實9個球季對球員來講非常不容易，是段很長的時間。」陳昭如希望能夠下修「羅力條款」的年限，讓中職能夠提升競爭力、創造更友善的環境。羅力則認為5、6年或許是個不錯的時間，「這樣或許會吸引更多外籍球員來台打球，更願意跟球隊保持長久關係。」

而在羅力之後，下一位最接近「羅力條款」的洋將是10月將滿36歲的伍鐸，目前他在中職一軍累積年資約7年，要達到9年也還有一段努力空間，他之前就曾提到，自己認為7年是最恰當的時間，如果縮短年限，會是洋將來台的一大誘因。

伍鐸分析，現在來台灣打球的洋將年齡大約落在27、28歲，9年後也已經35、36歲，「到時候的身手還值得留嗎？這是個問號。我想目前也沒有洋將很接近9年，甚至要達成5年都不容易，所以球團應該不用擔心縮短年限，降低年限，讓更有能力、天分的球員，甚至更有名的球星來台，對球隊票房、流動率都是好事，或許老闆們能以更合理的想法來思考現狀。」

昔日曾在富邦執教過羅力的葉君璋聽聞引退消息也感到震驚，他認為以羅力現在的身手來看，絕對是還可以繼續投球，「我覺得他是很不錯的選手，對自己的工作百分百付出，對球隊展現向心力，這種選手很難得。」

至於是否需要縮短「羅力條款」葉總也分享自己的看法，他認為最根本的問題應該是要從賽制去檢討，「或許9年看起來很長，但必須要先認真研究過賽制，像是日本是8年，但是要怎麼計算都是問題，是投手還是野手？一年年資是怎麼計算？都要通盤研究，看怎麼樣最適合台灣，不然也不是很公平。」

葉總也提到，中職找洋將幾乎都先看選手資歷，但那時來台的洋將年齡層都偏高，「其實美國也有很多大學畢業落選的球員能力也很不錯，或許我們也可以去開發這一塊，如果台灣有更好的規定這樣是不錯的。」