現代人重視養生，平時會補充保健品，攝取所需的營養素，就算生病了也會立即尋求醫囑，但是殊不知服藥時間也會影響藥效。對此，知名醫生漫畫家阿毛特別在粉專分享4個服藥的時間點，並提醒1個大原則，若沒註明飯前或隨餐，就盡量於飯後服藥，如果忘記吃藥，可採「間隔時間對半法」。

▍飯前服用：飯前0.5至1小時服藥（與前一餐相隔2小時以上）。如胃藥，氫離子阻斷劑、組織安阻斷劑；腸藥，止吐藥、抗腸胃痙攣；鈣片一般在飯前吃，用於補鈣；糖尿病用藥，像是促胰島素藥、短效胰島素；B肝病毒藥；骨質疏鬆藥。

▍隨餐服用：服完藥立刻吃飯，或在吃飯時服藥。如鈣片、降三酸甘油酯藥、少數血糖藥。其中鈣片建議腎病患者隨飯吃，用於降磷。

▍飯後服用：大部分藥物都是飯後服用，若沒標示何時吃，建議飯後1小時內服藥。不過像是制胃酸藥，如鈣、鋁、鎂、鹽，雖然飯前、飯後都可以吃，但最好與其它藥物間隔2小時。

▍睡前服用：睡前0.5小時左右吃藥，例如安眠藥、感冒藥。

阿毛醫師提醒，服藥時只要掌握1個大原則，沒有註明「飯前」或「隨餐」的藥，就盡量於飯後服藥。此外，藥袋上寫「一天一次」的藥物通常藥效時間超過24小時，可以選在自己方便記憶或最需要藥效的時間點，舉例來說，降血壓藥可在一天之中血壓最高點的前1小時服用、抗組織胺白天吃可能會想睡，可改在睡前服用。

至於「一天兩次」則一般為早、晚飯後，兩次服藥最好間隔8小時以上；「一天三次」為三餐飯後，但有些較嚴格的藥例如抗生素，會寫「每8小時服用一次」，就得算準時間服用。

一旦忘記吃藥也不用太緊張，阿毛醫師指出，可採用「間隔時間對半法」，若此時未超過兩次服藥時間的一半，可立即補服；若已超過間隔時間的一半，則不建議補服，或者補服藥物後，跳過下一次服藥時間。也有醫師提醒，如果同時吃中藥和西藥，服藥時間應間隔1小時。