這「花枝」味道真特別！1名網友買了某間店的麵線，吃入口後發現有東西非常難咬，吐出一看竟是煙頭，事後店家還強辯「應該是花枝」，後來才重做1碗；爆料文章曝光，還有網友特意將該店的Google名稱改為「XX煙頭麵線」，留言罵「太噁心了」、「我看到老闆會抽菸的店絕對不會光顧」。
該網友在臉書「爆料公社」發文表示，他日前在某早餐店買了綜合麵線，入口後發現裏頭有食材很硬、不好嚼，甚至有些許煙味，吐出一看疑似是煙頭，用手撕開後確定是煙頭，拿回給店家，店家卻說是「應該是花枝」，原PO強調那是煙頭，並說自己沒有抽菸，店家才急忙道歉。
該店家事後再裝1碗新的麵線給原PO，但原PO傻眼發文直呼「拜託這一碗還是同一鍋啊，做吃的衛生差到極點」，還說發文當下嘴裡還有淡淡的焦油味，認為非常噁心；照片中該煙頭已被咬到外層已撕開，露出纖維狀的外膜，PO文引來上千則留言，還有人發現該店家在Google上的店名被改為「XX煙頭麵線」。
其他網友留言「一種咬不爛的感覺」、「我看到老闆會抽菸的店絕對不會光顧，看太多這樣的老闆都咬著煙準備食材」、「大腸麵線有花枝」、「我遇過油蔥酥裡面有炸乾的煙頭」、「老闆娘說是花枝，請她現場撈出花枝來」、「如果老闆真的沒抽煙有可能是別的食材裡面混到的」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。