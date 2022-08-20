這「花枝」味道真特別！1名網友買了某間店的麵線，吃入口後發現有東西非常難咬，吐出一看竟是煙頭，事後店家還強辯「應該是花枝」，後來才重做1碗；爆料文章曝光，還有網友特意將該店的Google名稱改為「XX煙頭麵線」，留言罵「太噁心了」、「我看到老闆會抽菸的店絕對不會光顧」。

該網友在臉書「爆料公社」發文表示，他日前在某早餐店買了綜合麵線，入口後發現裏頭有食材很硬、不好嚼，甚至有些許煙味，吐出一看疑似是煙頭，用手撕開後確定是煙頭，拿回給店家，店家卻說是「應該是花枝」，原PO強調那是煙頭，並說自己沒有抽菸，店家才急忙道歉。

1名網友買了某間麵線，吃入口後發現有東西非常難咬，吐出一看竟是煙頭，店家還強辯「應該是花枝」，事後才趕緊重做1碗。（翻攝自臉書「爆料公社」）

該店家事後再裝1碗新的麵線給原PO，但原PO傻眼發文直呼「拜託這一碗還是同一鍋啊，做吃的衛生差到極點」，還說發文當下嘴裡還有淡淡的焦油味，認為非常噁心；照片中該煙頭已被咬到外層已撕開，露出纖維狀的外膜，PO文引來上千則留言，還有人發現該店家在Google上的店名被改為「XX煙頭麵線」。

其他網友留言「一種咬不爛的感覺」、「我看到老闆會抽菸的店絕對不會光顧，看太多這樣的老闆都咬著煙準備食材」、「大腸麵線有花枝」、「我遇過油蔥酥裡面有炸乾的煙頭」、「老闆娘說是花枝，請她現場撈出花枝來」、「如果老闆真的沒抽煙有可能是別的食材裡面混到的」。