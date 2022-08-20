經濟部國際貿易局與外貿協會共同主辦的「2022年拉丁美洲商機日」，本周在台北國際會議中心熱烈登場，為期兩天的活動邀請墨西哥、巴西、瓜地馬拉、秘魯、哥倫比亞、智利及阿根廷等國的買主線上參與，計52家買主與140家台灣企業進行181場次一對一洽談。洽談相當熱絡，預期商機超過千萬美元，足見拉丁美洲在復甦之路上強勁的採購需求。

買主以採購汽配、手工具、電子零組件居多，另外還有醫療生技、5G通訊設備、智慧生活、太陽能系統、機能布料及民生用品等，產業相當多元，反映了拉美市場逐漸增溫需求暢旺。此次邀請到多家年營業額超過5000萬美元的買主，其中，墨西哥市最大的客運公司Cisa Mexico看好台灣汽配零件業的優良供應能力，本次想對台採購包括離合器、發動機軸承等多項大客車零配件，洽談中與多位我國業者相談甚歡，敞開大門歡迎我汽配業者打入墨國客運巴士供應鏈。

包含明基三豐及麗臺(2465)等國內知名企業也挑燈夜戰，與買主線上洽談商機。運動機能布料製造商纖宇企業首度參加貿協辦理的洽談會，便媒合到嘗試接洽許久卻無法叩關的哥倫比亞商Lujotex，哥商認為台灣高品質的機能布料極具競爭力，媒合成功機會高。對此，纖宇特別感謝貿協對協助業者拓銷海外市場的貢獻。

創立40餘年的群益膠帶股份有限公司藉由貿協引薦與墨西哥商GERGONNE洽談，G商認為群益多年的業界經驗、穩定的產能和產品多元的應用可解決他們現有的產量不足問題，雙方對未來合作躍躍欲試。

拉丁美洲為業者全球布局不容忽視的重要市場：墨西哥及巴西為我國在拉丁美洲前二大貿易夥伴、智利人均GDP在拉美名列前茅、阿根廷是拉美第三大經濟體、哥倫比亞和秘魯在區域內成長潛力十足、瓜地馬拉則是與我貿易關係緊密的拉美友邦國家。在國際差旅尚未完全流通下，為加強我在拉美市場拓銷及交流管道，貿協除了藉此次拉美商機日促成買主對台採購外，更將於下月9月27日起舉辦「拉丁美洲Hybrid拓銷團暨拉美台灣週」，為我國業者安排與哥倫比亞、智利、巴西等3國買主線上媒合，深耕拉美市場的腳步不停歇。