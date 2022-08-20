第11屆APEC觀光部長會議8月19日於泰國曼谷登場，今年各經濟體聚焦疫後安全旅遊、加強觀光旅遊產品及永續觀光等議題，交通部長王國材也率團參加，分享台灣向山、向海致敬及自行車旅遊等觀光推動策略，並與日本、韓國、泰國、越南、馬來西亞、菲律賓等國交流，討論重啟跨境旅遊後的雙邊合作機會。

交通部指出，新冠肺炎疫情衝擊全球觀光，但隨著疫苗施打率提高，各國邊境已逐步開放，因此本次觀光部長會議主題為「未來的旅遊：再生觀光（Tourism of the future： Regenerative Tourism）」，探討地區旅遊業的未來以及各經濟體可以採取哪些關鍵策略，加速後疫情的旅行和旅遊業復甦。

王國材此行率觀光局長張錫聰等人出席，王在報告中指出，台灣以2050淨零碳排目標，推動向山致敬、向海致敬及自行車多元旅遊等策略，展現以人為本、深度體驗帶來的共好共榮，讓APEC各經濟體瞭解到台灣在APEC區域觀光產業鏈結與發展的努力。

王國材也分別與泰國觀光及體育部部長、菲律賓觀光部部長、越南文化體育觀光部次長、馬來西亞旅遊藝術文化部部長、韓國文化體育部第二次長、日本觀光廳審議官等人進行場邊雙邊會談，推動疫後重啟雙向跨境旅行，探詢疫後觀光合作機會。

交通部表示，透過部長層級交流，將有助提升台灣與其他APEC經濟體互相交流學習，共同邁向數位化轉型、人力資本開發、旅行便利化和競爭力、以及永續觀光和經濟增長。

王國材返台前與泰國2大旅遊協會進行餐敘，溝通未來我國逐步開放國境在觀光產業及國際推廣的準備工作。與會業者指出，台灣為泰國民眾出國旅遊夢想目的地排名第2，旅行社持續接到何時能到台灣旅遊的詢問。

王強調，台灣已準備好歡迎國際旅客到訪，已責成觀光局加強與泰國觀光相關協會合作，推動送客互訪，刺激航班增班，活絡旅遊商機，促進觀光產業復甦。