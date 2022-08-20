向來以好脾氣著稱的林心如，今(20日)突在社群發文動怒表示，有詐騙冒充她討業配商品，讓她不忍了直接亮出5張對話自清，直呼「這麼有空怎麼不好好的找個事做？」並呼籲大家不要受騙。

林心如透露之前才有冒充她的助理去墾丁民宿要房，現在又冒充她有個網紅姪女討商品業配，讓她無奈表示「詐騙集團真是無所不用其極」，她也鄭重澄清自己沒有網紅姪女叫荷莉，她的助理也不叫珊珊，更沒有假借拍攝之名借民宿，「大家千萬別上當了！小心小心。」

她更痛批詐騙者「這麼有空怎麼不好好的找個事做」，星友楊祐寧也回應「原來打來我們公司的是珊珊！找到人了啦！」男星鄒承恩也回「詐騙真的無所不在、無其不用」。

從林心如附上的截圖可看出，某公司品牌行銷之前接到聲稱是林心如助理的電話，對方想要推薦「心如的姪女」做網紅推廣，但和林心如經紀人確認後，得知她沒有這個親戚，沒想到對方卻繼續假裝是林心如，還用她口吻回復訊息，甚至非常生氣，因此某公司品牌行銷希望林心如這邊能再確認是否認識此人。