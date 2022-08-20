今年年中由委外營運團隊進駐，結合周邊人文景觀，許願為地方再添一處新休憩亮點。（張毓翎攝）

東山區公所20日在當地舉辦淨山健走活動，讓遊客除了做環保，還能沿途走讀發現水雲之美。。（張毓翎攝）

白河警分局派員在活動上宣導交通及婦幼安全，氣氛熱鬧滾滾。（警方提供／張毓翎台南傳真）

台南市定歷史建築「東山牛肉崎警察官吏派出所」位於東山區水雲里，昔為山區警備重要據點，去年市府完成修復，今年年中由委外營運團隊進駐，結合周邊人文景觀，許願為地方再添一處新休憩亮點。東山區公所20日在當地舉辦淨山健走活動，讓遊客除了做環保，還能沿途走讀發現水雲之美。

東山牛肉崎警察官吏派出所興建於日據時期，主體以芳香檜木來打造，建物結構迄今保存完整，足以彰顯日據時期警察制度實施的歷史，2009年被列為台南市定歷史建築，2019年市府文化局斥資1800萬元修復，歷經2年多，於去年完工後，文化局委外招商讓古蹟活化再利用。

得標廠商華元食品公司今年年中取得標案後，便開始著手相關推廣工作，業者表示，之所以會想投標，一是秉持社會公益回饋精神，協助推廣東山人文特色；二是想延續企業文化，因為公司本身生產休閒食品，除了吃，也希望藉由提供不同體驗，帶來人們快樂。

業者提到，水雲里位處偏僻，鮮少外地遊客造訪，接下來計畫先綠美化東山牛肉崎警察官吏派出所附近的環狀步道，結合自然風氣、藝術品及涼亭的設置等，達到聚眾效果，後續也規畫和地方合作，蒐集老照片辦展覽，讓更多人對牛肉崎警察官吏派出所的歷史故事，有更深層的認識。

水雲里在早期分崎頂、油礦、尪仔上天、內外滴水等4個部落，合稱為「牛山」，東山區公所20日在水雲里辦的淨山健走活動，現場還有「牛山市集」及「牛山散步」導覽解說活動，吸引530人參加，白河警分局派員在活動上宣導交通及婦幼安全，氣氛熱鬧滾滾。

東山區長呂煌男表示，地方人士對東山牛肉崎警察官吏派出所的未來規畫抱有很大期待，未來會爭取經費營造水雲里這個蘊含珍貴地質景觀、文化景觀的好所在，讓民眾愛上東山世外桃源的美景。