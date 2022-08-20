大陸觀察者網20日報導，索羅門群島政府當地時間18日證實，已與中國電信巨頭華為與中國港灣工程有限責任公司簽署價值近4.5億元人民幣的協議，在索國建設161座訊號塔。索政府評價稱，該協議是2019年索中建交以來索建立的「歷史性金融夥伴關係」。對此，澳洲廣播公司（ABC）和《雪梨先驅晨報》等澳媒引用畢馬威會計師事務索的調查報告，試圖證明該專案將對索國構成「重大財務風險」。但索財政部常務祕書長丹塔納（McKinnie Dentana）和索政府新聞稿均已指出，有外部獨立審查證明，該專案的收入足以償還本金貸款。對於澳媒這類「債務陷阱」報導，中國駐索羅門群島使館20日予以駁斥。

中使館發言人指出，索羅門群島通訊等基礎設施落後，長期以來一直是制約經濟社會發展的瓶頸。索民眾對提高移動通訊服務水準、為2023年舉辦太平洋運動會提供服務保障有著迫切需求。中方尊重索政府同中國企業和金融機構在平等互利基礎上，本著商業原則商談有關合作。

根據索羅門群島政府當天在官網上發布新聞稿，該訊號塔專案將用中國進出口銀行提供的總額為4.489億人民幣的優惠貸款興建，利率為1％，貸款期限為20年。索羅門電信有限公司（STCL）將負責專案的在地運營，預計這161座訊號塔將為索提供遍及全國的電信覆蓋。

索政府在新聞稿中評價，該協議是「自2019年兩國建立外交關係以來，與中華人民共和國建立的歷史性金融夥伴關係」，「兩國將密切合作以確保項目的成功實施和運作」。法新社稱，這是兩國正式建交後索羅門首次獲得中方貸款。

索政府還表示，希望項目能在今年年底前敲定最終資金協議等未決事項，以便與明年初開始施工。索財政部常務祕書長丹塔納接受澳洲廣播公司（ABC）採訪時透露，索政府將在未來三年內推出該專案，並打算在明年11月舉行的太平洋運動會之前建完48％的訊號塔，以便在首都之外，尤其是農村地區的民眾遠端欣賞賽事。

對於「索將掉入中國『債務陷阱』」的誣告，中國駐索羅門群島使館發言人20日也予以駁斥。

發言人指出，中國政府鼓勵和支持有實力、信譽好的中國企業開展對外交流合作。索羅門群島通訊等基礎設施落後，長期以來一直是制約經濟社會發展的瓶頸。索民眾對提高移動通訊服務水準、為2023年舉辦太平洋運動會提供服務保障有著迫切需求。我們尊重索政府同中國企業和金融機構在平等互利基礎上，本著商業原則商談有關合作。

發言人強調，索謂「中國債務陷阱」是個徹頭徹尾的偽命題，是一些別有用心者編造的用於干擾、破壞中國同發展中國家互利合作的「話語陷阱」。多年來，中方根據開發中國家的需要，提供了大量低利率、期限長的優惠性質貸款，幫助開發中國家改善基礎設施、促進經濟發展。在這些開發中國家的外債當中，對華債務要遠遠低於來自西方國家主導的國際資本市場和多邊金融機構的債務。中方將繼續同索羅門群島在內的廣大開發中國家一道，全面落實全球發展倡議，高品質共建「一帶一路」，讓共同發展的成果更好更公平地惠及各國人民。