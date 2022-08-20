疫情的消息似乎悄悄淡出人們生活，眾所皆知的是，已接種疫苗的人若確診新冠肺炎，抑或傳染力較強的變種病毒，大多轉為輕症或無症狀。近期美國醫學期刊公開網站(JAMA Network Open)公布一項研究，表明將近56%的Omicron患者並不知道自己染疫，原因與低感染意識有關。

根據JAMA網路開放期刊17日一項題為「成年人確診Omicron變體認知狀況」的研究，位於加州洛杉磯醫學中心(Cedars-Sinai)在Omicron變異株爆發前後，針對210名可能染疫的成年人，進行至少2次血液測試，間隔1個月或更久。實驗發現只有44%的呈陽性患者意識到自己中鏢，也就是說，超過一半比例(56%)的人根本毫無感覺。

研究人員之一鄭姍蒂(Sandy Y. Joung)表示，「結果印證了感染意識低弱可能增加Omicron傳染風險。」藉此想要傳達，即使只有些微不舒服症狀，立即接受採檢，盡可能保護他人和自己健康。